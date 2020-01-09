Бень об открытии "Турецкого потока": усилия США по прессингу удивляют

В Совете Федерации назвали запуск газопровода "Турецкий поток" прорывом российской экономики и дипломатии. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik напомнил, что США приложили огромные усилия в попытках помешать открытию газопроводов из РФ в Европу.

Запуск газопровода "Турецкий поток" является прорывом российской экономики и дипломатии, об этом, как пишет портал Nation News, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В среду в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли "Турецкий поток". В церемонии приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik назвал открытие газопровода принципиальным успехом.

""Турецкий поток" ‒ это очень серьезный, принципиальный успех на южном направлении… Усилия Соединенных Штатов по прессингу как "Турецкого потока", так и "Северного потока-2" в каком-то смысле даже удивляют. США не стесняются оказывать беспрецедентное давление экономического характера для достижения своих целей. В Соединенных Штатах принимаются законы, нацеленные на достижение американского доминирования в поставках газа в Европу, открыто декларируется желание вытеснять конкурентов американского сжиженного газа… И все же российский газ пошел в Европу через Турцию", ‒ отметил Евгений Бень.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток, мощность каждой из которых составляет 15,75 миллиарда кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая – для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Президент США Дональд Трамп в декабре подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Читайте также: