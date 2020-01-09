00:27 10 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.23
  • EUR68.06
Поиск
Николай Трапш
© Sputnik /

Трапш о ситуации в Абхазии: политбезответственность, работающая против интересов страны

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (21)
72731
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102470/16/1024701654.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200109/1029177410/Trapsh-o-situatsii-v-Abkhazii-politbezotvetstvennost-rabotayuschaya-protiv-interesov-strany.html

Политолог Николай Трапш в эфире радио Sputnik Абхазия дал оценку сложившейся политической ситуации в республике.

Сторонники оппозиции собрались на митинг в Сухуме в четверг 9 января с требованием признать незаконными результаты прошедших в сентябре президентских выборов.

© Sputnik Стрингер
Митинг, штурм и требование отставки: главное об акции оппозиции в Сухуме

"Речь идет об абсолютно безответственном поведении людей, которые митингуют, захватывают здание. Насколько я понимаю, заседание суда состоялось, некоторое решение принято, удовлетворено ходатайство оппозиции. Продолжается конституционный процесс в правовом поле. Зачем устраивать митинги, что-то захватывать и обострять ситуацию? На мой взгляд, это абсолютная политическая безответственность, которая работает против интересов Абхазии. Другое дело, что Абхазия - это маленькая страна, очень плотно социально и в бытовом плане "спаянная", поэтому здесь меры вроде чрезвычайного положения или каких-то силовых акций совершенно точно не пройдут. Но очевидно одно: если оппозиция не осознает, что путь решения проблемы только за столом переговоров, то в конце концов это рано или поздно приведет к утрате самостоятельности абхазской государственности. Потому что сейчас Абхазия показывает всем, что она не способна цивилизованно, в правовом поле, без каких-то неконституционных акций решить проблему, связанную напрямую  с ее политическим будущим. И я считаю, что нужно возвращаться к какой-то нулевой точке, садиться за стол переговоров и все это обсуждать. Других вариантов нет. Если еще раз мы пойдем по ситуации 2014 года, то мы просто поставим крест на том, что строим правовое, цивилизованное государство", - сказал политолог.

Митингующие требуют проведения новых президентских выборов в Абхазии.

Подробнее об акции протеста и его итогах читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

Читайте также:

Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (21)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Штурм Администрации президента: кадры с акции протеста в Сухуме
"Непростая ситуация": Хаджимба выступил с обращением к народу
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии
Энергетика, больница и тюрьма: во что вложат деньги Инвестпрограммы в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться