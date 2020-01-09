Трапш о ситуации в Абхазии: политбезответственность, работающая против интересов страны

Сторонники оппозиции собрались на митинг в Сухуме в четверг 9 января с требованием признать незаконными результаты прошедших в сентябре президентских выборов.

"Речь идет об абсолютно безответственном поведении людей, которые митингуют, захватывают здание. Насколько я понимаю, заседание суда состоялось, некоторое решение принято, удовлетворено ходатайство оппозиции. Продолжается конституционный процесс в правовом поле. Зачем устраивать митинги, что-то захватывать и обострять ситуацию? На мой взгляд, это абсолютная политическая безответственность, которая работает против интересов Абхазии. Другое дело, что Абхазия - это маленькая страна, очень плотно социально и в бытовом плане "спаянная", поэтому здесь меры вроде чрезвычайного положения или каких-то силовых акций совершенно точно не пройдут. Но очевидно одно: если оппозиция не осознает, что путь решения проблемы только за столом переговоров, то в конце концов это рано или поздно приведет к утрате самостоятельности абхазской государственности. Потому что сейчас Абхазия показывает всем, что она не способна цивилизованно, в правовом поле, без каких-то неконституционных акций решить проблему, связанную напрямую с ее политическим будущим. И я считаю, что нужно возвращаться к какой-то нулевой точке, садиться за стол переговоров и все это обсуждать. Других вариантов нет. Если еще раз мы пойдем по ситуации 2014 года, то мы просто поставим крест на том, что строим правовое, цивилизованное государство", - сказал политолог.

Митингующие требуют проведения новых президентских выборов в Абхазии.

Подробнее об акции протеста и его итогах читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

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