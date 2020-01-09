Затулин о событиях в Абхазии: виноваты не только власти, но и оппозиция

События в Абхазии перехлестнули через край и напоминают те, когда предыдущий президент Александр Анкваб был вынужден уйти в отставку после массовых волнений в Сухуме, сказал в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Сейчас назревает попытка провести какой-то ремейк тех событий, то есть повторить их с другим составом участников. Конечно, я категорический противник того, чтобы власть в Абхазии уходила в результате какого-то переворота и под давлением. Если для этого есть основания, должны быть применимы другие процедуры. Но, насколько я понимаю, сейчас ситуация осложняется тем, что у Хаджимба есть не только противники, но и союзники. И они тоже могут прийти в движение", - сказал Затулин.

Он отметил, что все эти факторы чреваты серьезной дестабилизацией, которую следовало бы избежать.

"Политический кризис в республике связан с тем, что целый ряд давно назревших решений в экономике и политике откладывался в ящик. Хочу заметить, что здесь виноваты не только власти, но претензии и к оппозиции тоже, потому что очень часто оппозиция, используя разные парламентские и непарламентские методы, блокировала те решения, которые давным-давно могли бы быть приняты. Я имею в виду прежде всего решения в экономике, культурной сфере, связанные с проблемами, которые в Абхазии носят, к сожалению, застарелый характер и не дают ей развиваться теми темпами, которыми она развиваться достойна", - отметил Затулин.

Читайте также: