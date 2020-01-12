Трапш: у политических сил Абхазии нет настроя на проведение адекватных выборов

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Центризбирком Абхазии объявил 22 марта 2020 года днем выборов главы государства на брифинге в воскресенье 12 января.

Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

"Состоятся новые выборы, но общественный диалог и диалог политических сил еще не вышел на ту точку, которая необходима для адекватного проведения выборов, потому что конфронтация сохраняется, и конфронтационные требования идут с обеих сторон. С одной стороны оппозиция говорит, что Рауль Хаджимба не должен участвовать в новых выборах, хотя нигде это не прописано и ничем не мотивировано, с другой стороны, окружение президента говорит, что будет обжаловать решение Верховного суда дальше, в Президиум, то есть пока нет настроя у политических сил для того, чтобы сесть и провести диалог, и в итоге провести полноценные адекватные выборы. Но очень хочется верить, что выборы состоятся, и, в конце концов, их результаты признают все, и не будет ситуации, когда проигравшая сторона будет их оспаривать, в том числе таким активном силовым путем", - сказал Трапш.

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