Мирзоев: население Абхазии устало, их не устраивает ни одна из противоборствующих сторон

Герой Абхазии, доброволец из Кабарды, историк Асланбек Мирзоев в эфире радио Sputnik прокомментировал политическую ситуацию в Абхазии.

Во благо своего народа и боязни столкновения противоборствующих в Абхазии необходимо отодвинуть личные амбиции и дать возможность третьим силам избираться, считает историк, герой Абхазии Асланбек Мирзоев.

"Сейчас больше шансов получить власть в Абхазии тем, за которыми стоят определенные люди, группировки, финансовые ресурсы. В свое время, когда Владислав Ардзинба призывал народ, за ним не было финансовых ресурсов, он был фигурой, необходимой всей нации. В данной ситуации надо смотреть на личные качества человека, а не на то, какие ресурсы и кланы за ним стоят. В данной ситуации эти силы должны понять, что не своих выдвиженцев должны ставить, а того, кто будет выражать национальные интересы", - сказал Мирзоев.

По его мнению, политическая ситуация в Абхазии серьезная и дошла до критического уровня, решению ее может поспособствовать общенациональный съезд, который решит изменить политическую систему.

"Подавляющее большинство населения Абхазии уже устало, их не устраивает ни та, ни другая сторона", - отметил Мирзоев.

Более подробно беседу слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Центризбирком Абхазии объявил 22 марта 2020 года днем выборов главы государства на брифинге в воскресенье 12 января.

Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

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