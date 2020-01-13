Табагуа об отставке Хаджимба: ему нужно было принять это решение раньше

Депутат Парламента Абхазии Батал Табагуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, кто по закону возглавит республику до избрания президента.

Рауль Хаджимба вечером воскресенья 12 января подал заявление об отставке с поста президента Абхазии после четырехдневных акций протеста оппозиции в Сухуме.

Что послужило причиной отставки президента Абхазии и кто по закону должен возглавить республику, рассказал Батал Табагуа.

"Такая развязка могла наступить и после решения суда, но дотянули ее до сегодняшнего дня. Нужно было раньше принимать это решение. После ряда дерзких преступлений были серьезные возмущения тем, что в этих преступлениях участником оказалась личная охрана президента страны. У нас маленькая страна, и это все очень чувствительно бьет. У многих возникли подозрения, что их покрывает именно верховная власть. Правда это или нет, мы потом узнаем. Но возмущения были вызваны несправедливостью, тем, что преступники не наказаны, не задержаны, у людей были сомнения по поводу того, насколько все это справедливо расследуется. Родственники погибших выразили свое возмущение митингами", - рассказал Табагуа.

Депутат отметил, что из конституционного поля никто не выходил.

"Ни Парламент, ни ЦИК. Есть ряд совпадений. Как раз шло заседание Верховного суда по жалобе Квициния о том, что выборы не состоялись. Одновременно шел митинг граждан, которые возмущались тем, что уголовные дела не расследуются. В рамках Конституции сейчас никакой трагедии нет. После того как Верховный суд аннулировал результаты выборов, власть должна была перейти к бывшему президенту Абхазии, а бывшим президентом был Хаджимба. После того как исполняющий обязанности президента Хаджимба написал заявление, главой государства является премьер-министр. То есть Валерий Бганба исполняет обязанности президента", - рассказал Табагуа.

Накануне часть протестующих, уже четыре дня удерживавших здание Администрации президента, переместилась к госдаче, где находился президент Рауль Хаджимба. Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. У ворот на этот момент собралось несколько сотен человек.

Спустя некоторое время к митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат Парламента Абхазии Сергей Шамба, который зачитал заявление Рауля Хаджимба о добровольной отставке. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требовали отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

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