Квициниа: новому президенту Абхазии нужно начать с объединения народа

"Новому руководителю страны нужно предпринимать шаги, объединяющие народ. Нельзя делить людей на своих и чужих. Понимаю, есть командное управление из своих профессионалов и надежных людей, но если брать круг шире – глав администраций, министров, просто руководителей хозяйствующих субъектов - то их зачем менять? Если идти по такому пути, то опять повторится то же самое", - сказал Квициния.
На прошлых выборах кандидатом от оппозиции был Алхас Квициниа, во втором туре выборов он, как посчитал тогда ЦИК, занял второе место, уступив в гонке Раулю Хаджимба.
Накануне президент Рауль Хаджимба подал в отставку.
Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.
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