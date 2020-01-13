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Квициниа: новому президенту Абхазии нужно начать с объединения народа

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Выборы президента Абхазии - 2020 (8)
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Своим видением того, с каких шагов должен будет начать свою работу новый президент Абхазии, в интервью Sputnik поделился экс-кандидат в президенты Алхас Квициниа.

"Новому руководителю страны нужно предпринимать шаги, объединяющие народ. Нельзя делить людей на своих и чужих. Понимаю, есть командное управление из своих профессионалов и надежных людей, но если брать круг шире – глав администраций, министров, просто руководителей хозяйствующих субъектов - то их зачем менять? Если идти по такому пути, то опять повторится то же самое", - сказал Квициния.

© Sputnik
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На прошлых выборах кандидатом от оппозиции был Алхас Квициниа, во втором туре выборов он, как посчитал тогда ЦИК, занял второе место, уступив в гонке Раулю Хаджимба.

Накануне президент Рауль Хаджимба подал в отставку.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (8)

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Теги:
митинги, Алхас Квициниа, Абхазия


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