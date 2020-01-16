Барциц о зимнем отдыхе в Абхазии: в шаге друг от друга море и снег

Абхазию в новогодние праздники посетили около 15 тысяч туристов. По данным Госкомитета по туризму, главным направлением для экскурсий гости страны по-прежнему выбирали Рицинский реликтовый национальный парк.
По словам зампреда Госкомитета по курортам и туризму Астамура Барциц, солнечные дни на протяжении всех праздничных дней способствовали хорошему отдыху туристов.
"Вся экзотика Абхазии в том, что турист за 40 минут от побережья, где температура воздуха плюсовая, может добраться до снежных гор, где температура уже минусовая. Когда человек приезжает в Абхазию на зимние каникулы, то у него складываются хорошее впечатление. Благоприятная погода сопутствует путешествию на машине. Море и горы оказываются в шаговой доступности. Этот приоритет позволяет нам быть привлекательным для отдыха туристов зимой", - сказал Барциц.
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