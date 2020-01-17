Губаз о главных проблемах Ботанического сада Сухума: нет молодых специалистов и техники

Самая большая трудность для Ботанического сада Академии наук Абхазии заключается в отсутствии спецтехники, рассказал Эдуард Губаз.

"Чтобы провести лечение высоких пальм, нужна вышка. Городская администрация нам оказывает помощь, но они тоже очень заняты, там тоже мало этой спецтехники. Это основная проблема. Обязательно надо иметь свою технику, ее нужно приобрести. Большая проблема также с привлечением молодежи, наблюдается дефицит кадров высшей квалификации, не хватает кандидатов и докторов наук. К счастью, в последнее время молодежь активизировалась. На днях мы заслушаем отчеты аспирантов, и это тоже приятная новость. Думаю, что мы сможем преодолеть кадровый голод, который испытываем. Молодежь потянулась. В научных учреждениях должны работать специалисты высшей квалификации", - подчеркнул Губаз.

Директор Института ботаники Академии наук Абхазии сообщил также, что в настоящее время в аспирантуре обучается четыре человека, что для Института немало.

"Но проблема в том, что специалистов-ботаников в Абхазии очень мало, да и в России сократили количество институтов, где можно было защищать диссертации по ботанике. И это огромная проблема. Два года назад в нашем институте прошли три защиты, мы пригласили со всей России 12 профессоров-ботаников, докторов наук. Мы создали разовый ученый совет, и на базе нашего института были защищены три диссертации. Но это очень затратно для института", - рассказал Эдуард Губаз.

В появлении меценатов, способных оказать содействие в данном вопрос, ученый видит выход из сложившейся ситуации.

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