Кононов о квотах в вузы России: без специальностей, которые преподают в АГУ

В эфире радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов рассказал о нововведениях в отборе для поступления в вузы России абитуриентов из Абхазии.

С 10 января 2020 года открыта регистрация для участия в отборе на поступление в вузы России в 2020-2021 учебном году в пределах квоты правительства Российской Федерации.

В этом году прием заявок и документов будет осуществляться через специализированную информационную систему edu.rs.gov.ru.

Об этих и других изменениях в правилах отбора в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

"В этой новой системе представлены уже исключительно те университеты, те направления и специальности, которые в этом году участвуют в отборочной кампании в рамках квоты, выделяемой правительством России. То есть здесь нет ничего лишнего. То есть, если какого-то университета там нет, значит, он не участвует. Это основные нововведения, сделанные в первую очередь для удобства… Мы ожидаем, что не будет специальностей, которые преподаются в Абхазском государственном университете по тем уровням обучения, что есть здесь. Это мы обговаривали изначально. И мы ожидаем, что план приема, который придет из Москвы, будет ориентирован именно таким образом. И меняться там уже ничего не будет", - рассказал Кононов.

Ежегодно десятки будущих студентов из Абхазии стремятся получить заветные бесплатные места в вузах по квотам, которые Россия ежегодно выделяет на основе двусторонних соглашений о сотрудничестве в образовании.

Отбором занимается представительство Россотрудничества в республике.

С 2016 года Абхазии было выделено более 450 квот для поступления в вузы России. Ежегодно количество лимитов сокращалось – если в 2016 году квоты были на 200 человек, то в этом году всего на 50.

Читайте также: