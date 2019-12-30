Согласия, благополучия и счастья: Кан Кварчия поздравил жителей Сухума с Новым годом

Пресс-служба администрации Сухума опубликовала новогоднее обращение исполняющего обязанности главы администрации столицы Кана Кварчия.

Кварчия отметил, что администрация города будет стараться сделать Новый год для жителей ярким и красочным. По его словам, для того чтобы жизнь жителей Сухума стала счастливой и благополучной, каждый работник администрации должен усердно исполнять возложенные на него рабочие обязанности.

"Мы хотим, чтобы горожане и гости столицы стали свидетелями качественных улучшений. За время нашей работы удалось заложить новую пальмовую аллею на набережной Сухума, ведутся работы по облагораживанию городских территорий, ремонтируются остановки, тротуары, налаживается освещение мостов, парков и скверов. Только так мы сможем вернуть нашему городу былую славу самого чистого и комфортного для проживания", - отметил он.

Кан Кварчия напомнил, что в новогоднюю ночь жителей столицы ждет праздничный салют, на площади Свободы пройдут развлекательные мероприятия, и до утра будет работать городской транспорт.

Первый ребенок, рожденный в Сухуме в новогоднюю ночь, получит в подарок 100 тысяч рублей, отметил Кварчия.

"Искренне желаю, чтобы новый год принес согласие, благополучие и счастье в наши дома. Мира и процветания нашему любимому Сухуму", - добавил он.

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