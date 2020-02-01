"Олдбой" и еще пять фильмов про месть

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
2:21 "Реванш"
3:59 "Коммивояжёр"
5:45 "Мюнхен"
7:18 "Девичий источник"
8:53 "Госпожа Кровавый Снег"
Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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