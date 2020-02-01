12:28 01 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.14
  • EUR69.60
Поиск
как это по-русски

Коммуникативный харассмент: как ущемляют наше право говорить

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (285)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102891/55/1028915512.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200201/1029355935/Kommunikativnyy-kharassment-kak-uschemlyayut-nashe-pravo-govorit.html

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Друг убеждает вас в том, что вы неправильно ставите ударение? Порицает за орфографические ошибки? Вынуждает повторять одно слово и то же слово несколько раз? Бегите от него! Он орфографический абьюзер, который занимается орфоэпическим газлайтингом и подвергает вас вербальному репродуктивному принуждению.

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Слушайте также:

Темы:
Подкасты РИА (285)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Госпереворот, энергокризис и снежная сказка: события января в фотоленте Sputnik
С риском для жизни: 17-летний экстремал из Кемерова устроил снежный паркур
Темные времена: план веерных отключений


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться