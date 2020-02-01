Коммуникативный харассмент: как ущемляют наше право говорить

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Друг убеждает вас в том, что вы неправильно ставите ударение? Порицает за орфографические ошибки? Вынуждает повторять одно слово и то же слово несколько раз? Бегите от него! Он орфографический абьюзер, который занимается орфоэпическим газлайтингом и подвергает вас вербальному репродуктивному принуждению.

Слушайте и говорите правильно!

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