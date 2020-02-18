Ахба о привлечении туристов на фоне вспышки коронавируса: есть масса других рычагов

Пользователи одной из самых популярных платформ объявлений в России "Авито" начали использовать панику на волне коронавируса для рекламы своих услуг и ситуативного маркетинга. Так, по запросу "коронавирус" в поиске сайта выпадают предложения для туристов – "Тур в Абхазию" подальше от коронавируса", сообщается на сайте "АиФ Владивосток".

"На мой взгляд, это не красит тех или иных предпринимателей, нельзя пользоваться чужой бедой. К сожалению, вирусы появляются в туристических странах и в разгар курортного сезона, и никто себя обезопасить не сможет. Я считаю, что нельзя идти такими методами. Есть масса других рычагов, которыми можно воспользоваться и привлечь туристов в Абхазию. Те, кто пользуется нашими услугами, прекрасно понимают, с чем могут столкнуться в Абхазии, это касается и гостиничного сервиса. На рынке туризма люди должны к друг другу относиться уважительно. Для маркетингового хода тоже нужно подбирать слова. Использовать политическое или экономическое состояние страны нельзя, каждый должен конкурировать только на конкурентных преимуществах, а об Абхазии есть что говорить и показывать. Каждый туроператор должен информировать, с какими трудностями может столкнуться турист. Возможно, что кто-то будет использовать такие методы и против Абхазии, когда на черноморском побережье распространяются ротавирусные инфекции", - сказал Ахба.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,6 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек.

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