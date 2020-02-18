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Ардзинба о демографии в Абхазии: критичная за последние десять лет ситуация

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200218/1029473742/Ardzinba-o-demografii-v-Abkhazii-kritichnaya-za-poslednie-desyat-let-situatsiya-.html

Заместитель первого проректора, доцент, заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия, кандидат экономических наук Инга Ардзинба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о состоянии демографии в республике.

Инга Ардзинба уже давно изучает состояние демографии в Абхазии, является автором диссертации по этой теме.

Как отметила Ардзинба, изучающая статистику рождаемости и смертности за последние десять лет, демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью и высокой смертностью. Ученые сделали вывод, что общий коэффициент рождаемости снизился почти в два раза, коэффициент естественного прироста населения сократился с 2,1 до 0,6 промилле.

"За последние десять лет впервые сложилась такая критичная ситуация… В 2016 году была принята стратегия социально-экономического развития страны до 2025 года. Мной была написана демографическая составляющая этой стратегии, и уже тогда, в 2016 году, было сказано, что мы действительно стоим на пороге угроз демографическому развитию, что угрозы действительно серьезные. Но в этой стратегии было прописано, что мы имеем еще такое временное окно, которым можно будет воспользоваться в течение трех-четырех лет, после чего все сильнее будут сказываться последствия поствоенной демографической ямы. Но за три-четыре года еще можно было выйти на оптимальный сценарий демографического развития. Четыре года прошло. И то, что прогнозировалось в стратегии, к сожалению, начинает сбываться. Первый звоночек – это показатели рождаемости и смертности. Дальнейший вектор уже задан. Если не принять кардинальные меры, а прежде всего - это разработка стратегии социально-экономического развития в контексте демографической политики, принятие серьезных соответствующих мер, остановить это будет невозможно", - сказала Ардзинба.

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