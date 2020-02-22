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Как Москва не стала Сталинодаром: зачем переименовывают города

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Подкасты РИА (300)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200222/1029502942/Kak-Moskva-ne-stala-Stalinodarom-zachem-pereimenovyvayut-goroda.html

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Москву пытались переименовать четыре раза (к счастью, безуспешно). В Набережных Челнах многие жители узнали о том, что город меняет имя на Брежнев, из телепрограммы "Время". И  чуть ли не плясали, когда городу вернули историческое название. А Тольятти – раньше назывался Ставрополем. Но в 90-х, на референдуме, тольяттинцы решили не возвращать старое имя.

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Подкасты РИА (300)


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