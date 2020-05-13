Такие обстоятельства: Смыр о пересмотре бюджета Абхазии

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как ситуация с коронавирусом отразилась на бюджете страны.

Радио Такие обстоятельства: Смыр о пересмотре бюджета Абхазии

В результате ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, экономика республики терпит убытки, доходная часть бюджета страны существенно сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Насколько велик разрыв и когда в Парламенте начнется работа над изменением государственного бюджета Абхазии, рассказала Натали Смыр.

"Наш комитет истребовал информацию о доходах за первый квартал года. Идет колоссальное проседание по бюджету – до 50 процентов по доходам просело. Это ощутимо. Треть нашего бюджета – это заработные платы, и с учетом того, что мы сегодня имеем, мы можем оплачивать только зарплаты. Всего за первый квартал года местные доходы в бюджет составили около 566 миллионов рублей. А по предварительным подсчетам ожидалось, что это будет 850 миллионов", - рассказала депутат.

Смыр отметила, что все это пока приблизительные цифры.

Натали Смыр напомнила, что изменения в бюджет могут вноситься дважды – за первое полугодие и второе полугодие.

"Мы еще не встречались с новым министром финансов Делба, но со следующей недели начинаем плотно работать в тесном контакте. С точки зрения экономической ситуации необходимо сесть и поработать над бюджетом, привести его в соответствие с теми потребностями, которые сегодня реально возникают", - сказала Натали Смыр.

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