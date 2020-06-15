Такие обстоятельства: Яковиди и Жордания о проекте "Мюзикл на крыше"

Это первый музыкальный проект Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, отметил Яковиди.
"У нас давно было в планах реализовать что-то музыкальное. И мы решили сделать мюзикл. Проект будет называться "Мюзикл на крыше". И первым мы представим зрителю известный во всем мире мюзикл "Иисус Христос – суперзвезда", - рассказал Дэниел Яковиди.
Музыкальной частью мюзикла занимается Джамбул Жордания.
"Музыку я не менял, а только сделал адаптацию для наших возможностей. Мы решили сделать свою домашнюю версию силами театра. А поскольку из музыкантов оказался готовым только я, то я и взял на себя эту ответственность", - сказал режиссер.
Музыкальный проект стартует 21 июня.
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