Вирусолог Альштейн о новых вспышках COVID-19: вторая волна неизбежна

Вспышки коронавируса продолжат возникать в разных странах и могут разрастаться, борьба с ними может растянуться надолго, а вторая волна заболеваемости придет в осенне-зимнем сезоне, считает вирусолог, академик Анатолий Альштейн.

Радио Вирусолог Альштейн о новых вспышках COVID-19: вторая волна неизбежна

Военное положение введено во всех жилых микрорайонах Пекина из-за вспышки коронавируса. Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В понедельник глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки очень высок.

Вирус никуда не делся, значит, вспышки могут возникать постоянно, не такого большого масштаба, как ранее, однако, если не обращать на них внимание, они будут разрастаться, заявил Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн, комментируя информацию о том, что у работников оптового рынка в Пекине выявлена новая, более заразная форма коронавируса.

"Вторая волна неизбежна, без сомнения. Мне кажется, что ждать ее следует где-то осенью-зимой по-настоящему, в большом масштабе, и, в общем, мы с этим вирусом будем жить еще долго. Это надолго, как и наша настороженность по отношению к этому вирусу", - считает Альштейн.

Коронавирус - это не ВИЧ-инфекция, здесь тактика борьбы другая, он все-таки ближе к острым респираторным инфекциям, только с более тяжелыми последствиями, добавляет эксперт.

"Правда, я не исключаю, что со временем вирус будет меняться, адаптироваться к человеческому обществу в том плане, что будет уменьшаться летальность", - сказал Альштейн.

При этом, по его мнению, "заразительность" вируса будет оставаться на высоком уровне и, возможно, даже будет увеличиваться.

"Люди смогут на это эффективно воздействовать только с помощью вакцинации, если будут хорошие и эффективные вакцины, то мы сможем повлиять на процесс развития этих эпидемий в дальнейшем", - сказал вирусолог.

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