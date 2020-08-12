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Такие обстоятельства: экономист рассказал, как турсезон скажется на бюджете Абхазии

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Удастся ли восполнить дефицит в бюджете Абхазии за счет туристического сезона, который стартанул в начале августа, и можно ли выровнять экономическую ситуацию в республике, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Института экономики Заур Шалашаа.

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Бюджет Абхазии на 2020 год был принят еще в декабре 2019 года. Ничто не предвещало кризиса. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в финансовые планы страны. По прогнозам Минфина, в текущем году возможно снижение собственных доходов государства на два миллиарда рублей. В первую очередь страдают районы, которые из-за срыва туристического сезона и некоторых других факторов не могут выполнить индикативный план.

"Выпавшие доходы бюджета и вообще граждан, предпринимателей постепенно восстановятся, но доходы людей, которые занимались в большей степени малым бизнесом, которые реально не работали, их доходы пока под вопросом. На уровне всей страны бюджетные поступления в ближайшее время будут выпрямлены. Потому что, как поступали инвестиционные средства из России, так и поступают, все социальные сферы, зарплаты бюджетникам, часть которых финансировалась из бюджета России, они не прекращались, мы можем оптимистично смотреть на наше положение, что и бюджетные средства будут восполнены, доходы предпринимателей, которые понесли определенные убытки, будут покрыты. Я надеюсь, что та благоприятная ситуация, которая сложилась в экономическом плане, позволит достичь положительного эффекта на уровне всей страны", - отметил Шалашаа.  

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