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© Sputnik / предоставлено Майей Пагава

Пагава об учебном годе в Абхазии в пандемию: нелегко, но все будем стараться

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Sputnik Абхазия
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О том, как проходила подготовка к началу учебного года в сухумской школе №3, насколько удалось выполнить предписания СЭС Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала директор этого учебного заведения Майя Пагава.

Радио
Пагава об учебном годе в Абхазии в пандемию: нелегко, но все будем стараться

Все средние общеобразовательные школы Сухума откроются 1 сентября, за исключением школы №6, в которой коллектив находится на карантине до 7 сентября.

17 августа главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик дала предписание-рекомендации по снижению рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции для соблюдения во всех учебно-воспитательных учреждениях республики. В частности, СЭС предписывает Министерству просвещения и языковой политики предусмотреть наполняемость классов не более 18-20 человек.  

"У нас очень мало классных комнат, потому нет возможности делить классы, и педагогов нет, эта очень большая проблема, которая связывает нам руки. Мы приняли студентов в качестве преподавателей, будет нелегко, честно говорю, но мы будем стараться. В первых классах однозначно не более 20 человек, то есть набор, который сейчас прошел, он по предписаниям СЭС Абхазии, но в прошлом году из-за пожара во второй сухумской школы мы исчерпали весь свой ресурс по классным комнатам, мы приняли тогда 150 первоклашек. Во вторых, третьих и четвертых классах везде более 30 учеников. Задач много пред нами, но я не знаю, как мы будем их решать", - сказала Пагава.

Директор столичной школы поздравила с началом учебного года и поделилась своими пожеланиями.

"Я хочу, чтобы мы все поскорее перешли к нормальному традиционному обучению и думали бы о том, как лучше организовать учебный процесс, чтоб это было задачей для нас, чтобы детям хотелось приходить в школу, и это было бы путешествием в мир знаний", - отметила Пагава в беседе на радио Sputnik Абхазия.   

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