Гицба об открытии посольства Абхазии в Сирии: отражает братский дух между народами

Сегодня в Дамаске открылось Посольство Абхазии в Сирии.
"Открытие Посольства Абхазии в Сирии - без преувеличения важная историческая веха, событие несомненно займет достойное место в летописи общих страниц истории наших отношений. Событие отражает братский дух между нашими народами. Учреждение олицетворяет процесс развития и укрепления дружественных намерений, совместной борьбы за правду, за справедливость, стремление взаимной поддержки. Наши отношения развивались и укреплялись в непростое время, но, несмотря на все сложности, мы с нашими друзьями достойно прошли этот период и оформили наши отношения на официальном уровне", - отметил Гицба.
Абхазская делегация находится в Дамаске с официальным визитом для участия в церемонии открытия Посольства Абхазии в Сирии.
В рамках визита в понедельник состоялась встреча делегации с премьер-министром САР Хусеином Арнусом и министром иностранных дел Валидом Муалем.
Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом 29 мая 2018 года.
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