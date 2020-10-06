Гицба об открытии Посольства Абхазии в Сирии: отражает братский дух между народами

Посол по особым поручениям МИД Абхазии Инар Гицба в эфире радио Sputnik дал оценку открытию Посольства Абхазии в Сирии.

Радио Гицба об открытии посольства Абхазии в Сирии: отражает братский дух между народами

Сегодня в Дамаске открылось Посольство Абхазии в Сирии.

"Открытие Посольства Абхазии в Сирии - без преувеличения важная историческая веха, событие несомненно займет достойное место в летописи общих страниц истории наших отношений. Событие отражает братский дух между нашими народами. Учреждение олицетворяет процесс развития и укрепления дружественных намерений, совместной борьбы за правду, за справедливость, стремление взаимной поддержки. Наши отношения развивались и укреплялись в непростое время, но, несмотря на все сложности, мы с нашими друзьями достойно прошли этот период и оформили наши отношения на официальном уровне", - отметил Гицба.

Абхазская делегация находится в Дамаске с официальным визитом для участия в церемонии открытия Посольства Абхазии в Сирии.

В рамках визита в понедельник состоялась встреча делегации с премьер-министром САР Хусеином Арнусом и министром иностранных дел Валидом Муалем.

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом 29 мая 2018 года.

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