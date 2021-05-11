Экономист Цушба рассказала, как Абхазия сможет увеличить национальный доход

Радио Экономист Цушба рассказала, как Абхазия сможет увеличить национальный доход

По словам экономиста, около 50% от общего объема экспорта на протяжении последних лет составляет алкоголь и продукция сельского хозяйства в первичной переработке.

"При этом доля готовых изделий в товарной структуре экспорта значительно низкая. Это говорит о том, что страна при экспорте первичной продукции лишается возможности производить большое количество разнообразных видов готовой продукции и реализации ее с большей для себя выгодой. Тем самым формируется низкая добавленная стоимость, которая в принципе составляет национальный доход страны. Абхазия сможет увеличить национальный доход лишь в случае, если удастся изменить отраслевой профиль экономики в сторону сфер, в которых производят продукцию с высокой добавленной стоимостью", - сказала Цушба.

На сегодняшний день, подчеркнула она, в стране необходимо создать механизм государственного стимулирования экспорта и импортозамещения, в числе которых налоговые льготы для экспортеров и долгосрочное льготное кредитование. В макроэкономике можно было бы рассмотреть использование части доходов от пошлин, механизма распределения кредитов, а также продумать возможность частного и государственного партнерства.

"Также, конечно же, нужно подумать об эффективном уровне защиты внутреннего рынка и отечественных производителей. Мы видим, что у нас практически не происходит импортозамещения, нарастает доля импорта. Наша внутренняя продукция не может конкурировать даже с дешевой импортной продукцией", - отметила экономист.

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