На заметку соло-путешественникам: названы самые безопасные страны

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Самой безопасной страной для одиноких путешественников стал Сингапур, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lonelyplanet.
Эксперты одного из сервисов бронирования изучили Глобальный индекс миролюбия и Глобальный доклад о правопорядке института Гэллапа, были опрошены жители 142 стран.
Опрошенных спрашивали, безопасно ли они чувствуют себя, ночуя в одиночку, уверены ли они в местной полиции, подвергались ли они когда-нибудь нападению.
Ответы были переведены в баллы, которые сформировали у каждой страны индекс правопорядка.
Самыми безопасными странами для путешествий в одиночку стал:
- Сингапур
- Норвегия
- Исландия
- Финляндия
- Узбекистан
- Гонконг
- Швейцария
- Канада
- Индонезия
- Дания
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