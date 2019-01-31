На заметку соло-путешественникам: названы самые безопасные страны

Для смельчаков, которые отправляются в путешествия в одиночку, составили рейтинг самых безопасных стран.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Самой безопасной страной для одиноких путешественников стал Сингапур, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lonelyplanet.

Эксперты одного из сервисов бронирования изучили Глобальный индекс миролюбия и Глобальный доклад о правопорядке института Гэллапа, были опрошены жители 142 стран.

Опрошенных спрашивали, безопасно ли они чувствуют себя, ночуя в одиночку, уверены ли они в местной полиции, подвергались ли они когда-нибудь нападению.

Ответы были переведены в баллы, которые сформировали у каждой страны индекс правопорядка.

Самыми безопасными странами для путешествий в одиночку стал:

Сингапур

Норвегия

Исландия

Финляндия

Узбекистан

Гонконг

Швейцария

Канада

Индонезия

Дания

Читайте также:

Эксперты выбрали самые дешевые пляжные туры на февраль>>

Бойко: скитур в Абхазии становится все более привлекательным>>

Готовь бронь зимой: изменятся ли цены на летний отдых в Абхазии>>