11:13 31 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.10
  • EUR75.57
Поиск

На заметку соло-путешественникам: названы самые безопасные страны

CC0
Общество
Получить короткую ссылку
51 0 0

Для смельчаков, которые отправляются в путешествия в одиночку, составили рейтинг самых безопасных стран.

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Самой безопасной страной для одиноких путешественников стал Сингапур, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lonelyplanet.

Эксперты одного из сервисов бронирования изучили Глобальный индекс миролюбия и Глобальный доклад о правопорядке института Гэллапа, были опрошены жители 142 стран.

Опрошенных спрашивали, безопасно ли они чувствуют себя, ночуя в одиночку, уверены ли они в местной полиции, подвергались ли они когда-нибудь нападению.

Ответы были переведены в баллы, которые сформировали у каждой страны индекс правопорядка.

Самыми безопасными странами для путешествий в одиночку стал:

  • Сингапур
  • Норвегия
  • Исландия
  • Финляндия
  • Узбекистан
  • Гонконг
  • Швейцария
  • Канада
  • Индонезия
  • Дания

Читайте также:

Эксперты выбрали самые дешевые пляжные туры на февраль>>

Бойко: скитур в Абхазии становится все более привлекательным>>

Готовь бронь зимой: изменятся ли цены на летний отдых в Абхазии>>



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Шекспир в "Молодежке": премьера "Укрощения строптивой"
Джинсы, кеды и зажигательные танцы: Молодежный театр показал своего Шекспира
Что таят глаза твои
Глаза - уникальный оптический прибор

Соцсети

Sputnikabkhazia