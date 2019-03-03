Семь простых рецептов: печем блины к Масленице

Масленица – последняя седмица перед Великим постом, в эту неделю принято печь блины и приглашать в дом гостей. О том, какими блинами удивить гостей в масленицу, узнайте из материала Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Масленица отмечается в течение недели перед началом Великого поста. В 2019 году она начнется в понедельник 4 марта и закончится в воскресенье 10 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Масленичная лабораторная работа: блины или блинчики

Первый день масленицы в народе называется "встречей". В этот день встречают праздник, наряжают куклу-чучело и, конечно, пекут блины. В первый день можно приготовить традиционные блины, без начинки. "Приправить" их можно по вкусу, медом, сметаной, джемом, вареньями или любыми другими начинками.

Рецепт блинов у каждой хозяйки свой. Для приготовления традиционных блинов от Sputnik вам понадобится – два стакана муки, три яйца, 100 граммов сахара, две столовые ложки масла, два стакана молока и одна чайная ложка соли.

Способ приготовления прост. Для начала отделите желтки от белков, затем разотрите их с сахаром и понемногу вливайте в них молоко, далее добавьте соль и масло.

В полученную массу надо добавить муку и размешать до однородной массы, Следите за тем, чтобы не образовались комочки.

Обжариваем блины на сковородке, подаем в горячем виде.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины

Вторник масленицы зовут "заигрышом". По традиции в этот день молодежь и дети строят снежные и ледяные крепости. В Абхазии вряд ли удастся построить снежные замки, но можно заправить блинчики мороженым.

Готовим блины по тому же рецепту, что описан выше, но обжариваем блин только с одной стороны. Перекладываем блин на тарелку, в середину кладем шарик мороженого и закрываем края. Такой блин надо подавать и есть быстро, пока мороженое не растаяло. Сверху "морозный" блин можно полить вареньем или шоколадом.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Мороженое в блинчике и огненная карамель: как студенты пекли блины

В третий день масленицы, или "лакомку", зятья приходят на блины к тещам. Отличный вариант для встречи нового родственника в семье шоколадные блины. Испечь их можно из разных видов муки – пшеничной, ржаной, кукурузной или гречневой.

Для теста вам понадобятся – три яйца, три столовые ложки сахара, 250 миллилитров молока, 300 граммов муки, три столовые ложки какао, два грамма ванилина, четыре столовые ложки растительного масла.

Яйца вместе с сахаром взбиваем, добавляем молоко, еще раз взбиваем, добавляя муку и какао. В тесто добавляем ванилин и растительное масло.

Для начинки нужно 350 граммов творога, пять столовых ложек сахарной пудры, два грамма ванилина, 100 миллилитров 35 процентных сливок, 150 граммов свежей клубники.

Начинка должна получиться густой, а чтобы она получилась слаще можно добавить в нее клубничный джем.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Анжелика Бени Клубнично-шоколадное начало масленицы

Четверг день "разгульный". По поверьям в этот день поют песни и начинают колядовать. К четвергу можно приготовить блинчики по-абхазски из кукурузной муки. В Абхазии из кукурузной муки обычно готовят хлеб (амгиал), но и тесто для блинов выходит приятным и необычным на вкус.

Для кукурузного теста понадобятся – кукурузная мука 250 граммов, пшеничная мука 50 граммов, 300 миллилитров молока, 200 миллилитров кефира, 50 граммов сметаны и сливочного масла, 4 грамма разрыхлителя, два яйца, соль и сахар.

Блинный принтер в Москве>>

В качестве начинки используем абхазский сыр сулугун (100 граммов), творог (50 граммов), зелень и чеснок. Распределив тесто на раскаленной сковородке, мы даем блинчику хорошо поджариться с одной стороны, переворачиваем, пока жарится другая сторона, кладем на поверхность блинчика немного начинки и закрываем другой стороной. Жарим до золотистого цвета.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Анжелика Бения На вкус как амгиал: готовим кукурузные блины с сыром

В пятницу должен состояться ответный визит тещи к зятю. День зовется "тещины вечерки". Удивите тещу блинами с перчиком. Тесто можно приготовить такое же, как и в понедельник. А для начинки понадобится острый и болгарский перец – по две штуки, 350 граммов фарша, 200 граммов грибов, чеснок и зелень по вкусу.

Обжариваем фарш с размельченным острым и болгарским перцем и специями. Начинка готова, заправляем блины.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Анжелика Бения Острая начинка: готовим блины с перцем для Масленицы

Суббота – "золовкины посиделки". Невестка дарит золовкам подарки. В этот день также официально прощаются с зимой.

В качестве подарка можно преподнести золовкам блинный "торт". "Торт" займет у вас не больше 40 минут и всем придется по вкусу.

Ингредиенты: мука – 5 столовых ложек, подсолнечное масло – две чайные ложки, щепотка соли, одно яйцо, две столовые ложки сметаны, стакан воды. Каждый слой блина смазываем начинкой и образуем горку.

Праздник Масленицы отметили в Сухуме>>

Для начинки понадобится - 100 граммов сливок (20% жирности), пять столовых ложек сметаны, ягоды, сахар по вкусу. Украсить "торт" можно зефиром и мармеладом.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Томас Тхайцук, Асмат Цвижба Золовкины посиделки: готовим блинный торт

Последний день масленицы "прощеное воскресенье". В этот день верующие просят прощение у Бога, творят добрый дела.

В последний день масленицы можно приготовить панкейки с черникой. Для теста панкейков необходимо – 30 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, 7 граммов разрыхлителя, 3 грамма соли, 2 грамма ванили 215 граммов сливок, одно яйцо и 35 граммов меда.

Для начала нужно растопить масло. В одной миске смешиваем масло, сливки, и яйцо. Добавляем в смесь мед и перемешиваем. Тесто должно получиться густым. Густоту и жидкость регулируем сливками или мучной смесью.

Жарим панкейки на среднем огне, если огонь будет сильным — не прожарятся внутри. Как только на лепешке появятся 3-4 пузырька в центре — панкейк готов, переворачиваем. На второй стороне обжариваем меньше.

Полет блина: от замеса до начинки>>

Панкейки можно подавать со сливками, медом или джемом