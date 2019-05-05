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Сотрудник Следственного комитета на месте обнаружения захоронения гражданских лиц времен Великой Отечественной войны в Новгородской области

Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны нашли в России

© Foto/ СУ СК РФ по Новгородской области
Общество
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Следственный комитет России проводит проверку по факту обнаружения захоронений времен Великой Отечественной войны в деревне под Новгородом.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Захоронение, в котором могут находиться останки более трех тысяч человек, нашли в Новгородской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.

© Fotolia / Nanihta
Массовые захоронения советских граждан найдены в Германии

По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах находятся тела мирных граждан, среди которых женщины и дети, казненные нацистами в 1941-1943 годах.

Отмечается, что проводится доследственная проверка. Следователи продолжают поиск мест захоронений в районе деревни. Также сотрудники Следственного комитета России изучают архивные и научно-исторические данные по преступлениям, совершенным в годы Великой Отечественной войны против мирного населения.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, чтобы установить возраст, пол, причину смерти погибших.

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Теги:
захоронения, Россия, Великая Отечественная война


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