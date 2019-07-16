Без пакета: Роспотребнадзор рассказал, как выбирать и хранить хлеб

Специалисты Роспотребнадзора проконсультировали граждан по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.

СУХУМ, 16 июл — Sputnik. Роспотребнадзор рекомендует покупать хлеб без вмятин и трещин и не запасаться впрок, говорится на сайте ведомства.

Как отметили специалисты ведомства, хлеб стоит приобретать только в магазинах, где созданы необходимые условия для его хранения и правильной транспортировки.

Обязательно обращать внимание на упаковку хлеба — она не должна быть грязной, и форму продукта — в идеале правильную и гладкую, без боковых наплывов, отметили эксперты Роспотребнадзора.

На этикетке должна содержаться информацию о дате изготовления и сроке годности. Белый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, а ржаной и ржано-пшеничный — до 36 часов. Хлебобулочные изделия весом менее 200 граммов хранятся до 16 часов.

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Категорически запрещено употреблять в пищу хлеб с плесенью на корке, так как внешние проявления говорят о том, что процессы порчи теста внутри уже давно набирают обороты.

"Рассчитывайте объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности. Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно пористым", — добавили в Роспотребнадзоре.

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Хранить хлеб лучше в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, а не полиэтиленовом пакете, отметили в ведомстве.