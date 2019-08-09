Бокальчик повредит: врач рассказал о последствиях ежедневного употребления вина

Всемирная организация здравоохранения называет сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смертности во всем мире. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится к лучшему: по прогнозу организации, в 2030 году от них умрет около 23,6 миллиона человек.

СУХУМ, 9 авг — Sputnik. Чтобы сохранить здоровье сердца, нужно вести правильный образ жизни и получать положительные эмоции, а вот ежедневный бокал вина не способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РИА Новости заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

Попов обратил внимание на то, что мужчины больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем женщины, потому что у женщин детородного возраста гормональный фон (в частности женские гормоны, такие как эстроген) служит фактором, препятствующим повреждению стенки артерий.

"Кроме того, женщины более стрессоустойчивы и менее агрессивны, их эмоции чаще направлены на позитивные вещи — на семью, детей. Мужчины больше подвержены стрессам, больше склонны к нездоровому образу жизни и разным излишествам", — сказал кардиохирург.

Кроме того, Попов перечислил факторы риска: неправильное питание, вредные привычки, особенно курение, стрессы и генетические факторы.

Чтобы сохранить сердце здоровым и снизить риск развития болезни, необходимо придерживаться правил здорового питания и вести активный образ жизни, отметил Попов, добавив, что во всем нужен разумный подход.

"Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку — и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно", — пояснил он.

По мнению медика, профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний могут быть положительные эмоции. Оптимистичный настрой крайне важен, он помогает снять многие проблемы даже в очень сложных ситуациях, уверен доктор.

Вино сердцу не помощник

К распространенному мнению о том, что бокал красного вина в день может положительно влиять на работу сердца, собеседник агентства отнесся критически.

Это мнение не подтверждено научно — исследования, которые проводились на больших группах пациентов, показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает, отметил собеседник агентства.

Однако, по его словам, бокал вина в день — сравнительно безопасная доза, и если это помогает человеку снять стресс, то его можно себе позволить, но пить в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не имеет смысла.

Посещать кардиолога после 40 лет следует раз в год, еще лучше регулярно проходить диспансеризацию, подчеркнул Попов.

По его словам, внимания специалиста требуют любые боли в области грудной клетки, нельзя их терпеть и относиться к ним легкомысленно. Кроме того, он напомнил о таких признаках нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, как одышка, снижение толерантности к физической нагрузке и изменения в состоянии нижних конечностей.

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