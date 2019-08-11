Будь здоров: как избежать развития ишемической болезни

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, причина примерно 6 процентов смертей в мире в отсутствии физической активности.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Физическая активность – необходимая часть жизни каждого человека, уверен заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

По его словам, каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности. Об этом он написал в Facebook.

"Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности", сказал Салагай.

Салагай добавил, что регулярные занятия физкультурой способствуют сокращению риска гипертонии, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний, депрессии, а также улучшению общего самочувствия. При этом нагрузка должна быть рациональной и "ни в коем случае не травматичной".

По данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие физической активности является причиной примерно 6% смертей в мире, напомнил он.

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