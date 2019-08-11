15:53 11 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.25
  • EUR73.02
Поиск

Правильный квас: как выбрать безопасный напиток

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0

Специалисты Роспотребнадзора рассказали каким нормам должны следовать производители и реализаторы кваса.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. При изготовлении кваса не должны использоваться искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, а также синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

При этом в организации отметили, что информация об изготовителе, его адресе и государственной регистрации, а также дата изготовления и информация о сроках хранения должна быть на этикетке.

Производитель кваса обязан контролировать чистоту оборудования, условия хранения и безопасность санитарной обработки помещения, в котором производится напиток, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При продаже напиток должен быть защищен от солнечных лучей, а пластиковую тару нельзя оставлять на земле. Сам продавец кваса должен быть в специальной одежде.

Читайте также:

Теги:
Роспотребнадзор, квас


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Mercedes, G-wagon
Цена не имеет значения: какие автомобили выбирают миллиардеры
Прогуляться над городом: канатоходец установил мировой рекорд в Перми
Как выбрать безопасный интернет-магазин
Соцсети
Sputnikabkhazia