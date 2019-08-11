Правильный квас: как выбрать безопасный напиток

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. При изготовлении кваса не должны использоваться искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, а также синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

При этом в организации отметили, что информация об изготовителе, его адресе и государственной регистрации, а также дата изготовления и информация о сроках хранения должна быть на этикетке.

Производитель кваса обязан контролировать чистоту оборудования, условия хранения и безопасность санитарной обработки помещения, в котором производится напиток, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При продаже напиток должен быть защищен от солнечных лучей, а пластиковую тару нельзя оставлять на земле. Сам продавец кваса должен быть в специальной одежде.

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