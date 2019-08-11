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Италия в топе: названы страны, в которых больше всего экоотелей

CC BY-SA 2.0 / Murray Foubister / 0I7A0079.jpg
Общество
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Лидерами по количеству экоотелей стали Италия, Германия и Франция, в России таких гостиниц больше всего в Краснодарском крае, Калининградской и Московской областях, сообщает OneTwoTrip.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Больше всего экоотелей находится в Италии (более 3,5 тысячи), Германии (около 2,5 тысячи) и Франции (более двух тысяч). Следом за ними идут Австрия и Бразилия, сообщает онлайн-сервис бронирования жилья OneTwoTrip.

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Дешево и сердито: составлен рейтинг европейских стран с самыми дешевыми отелями

Экоотели - это объекты размещения, которые вводят специальные меры, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающую среду. В таких отелях экономят воду, сортируют мусор, используют безопасные для природы средства для уборки, стирки белья и предлагают органические продукты на завтрак.

Для составления рейтинга использовалась база гостиниц, в которую входит более двух миллионов вариантов жилья по всему миру.

В пятерку российских регионов с наибольшим количеством экоотелей вошли Краснодарский край, Калининградская и Московская области, а также Владимирская область и Санкт-Петербург.

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Теги:
отдых, жилье, отели, экология


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