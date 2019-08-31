00:07 01 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.49
  • EUR73.38
Поиск

Ученые обнаружили защищающие от ВИЧ мутации

CC0
Общество
Получить короткую ссылку
25 0 0

Исследователи из Испании обнаружили мутацию, способную защитить больного от вируса иммунодефицита.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Ученые испанского исследовательского института Instituto de Salud Carlos III нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал PLOS Pathogens.

Компьютерная модель ДНК
© Fotolia / DigitalGenetics
Рождение генетически модифицированных детей подтвердили в Китае

Мутация, возникающая в гене TNPO3, приводит к развитию редкого заболевания — тазово-плечевой мышечной дистрофии, тем не менее она также защищает больного от вируса иммунодефицита.

Как считают исследователи, клетки пациентов с мышечной дистрофией могут быть использованы для создания "стратегий лечения" для обоих заболеваний.

Это уже второй случай, когда генетические модификации демонстрируют сопротивляемость вирусу ВИЧ. Ранее китайский ученый Хэ Цзянькуй сообщил о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована с помощью мутации CCR5Δ32. По его словам, последняя позволит их организму противостоять заражению ВИЧ.

В марте этого года в Великобритании провели пересадку стволовых клеток мужчине, известному как "лондонский пациент" и зараженному ВИЧ, в результате чего больной избавился от диагноза.

Читайте также:

Теги:
мутации, ВИЧ, Испания


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
На мыло: изготовление домашней продукции в Агудзере
"Искандер" в деле: кадры учебно-боевого пуска ракеты
Итоги первого тура выборов президента Абхазии
Итоговый счет: результаты первого тура выборов в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia