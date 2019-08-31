Ученые обнаружили защищающие от ВИЧ мутации

Исследователи из Испании обнаружили мутацию, способную защитить больного от вируса иммунодефицита.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Ученые испанского исследовательского института Instituto de Salud Carlos III нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал PLOS Pathogens.

Мутация, возникающая в гене TNPO3, приводит к развитию редкого заболевания — тазово-плечевой мышечной дистрофии, тем не менее она также защищает больного от вируса иммунодефицита.

Как считают исследователи, клетки пациентов с мышечной дистрофией могут быть использованы для создания "стратегий лечения" для обоих заболеваний.

Это уже второй случай, когда генетические модификации демонстрируют сопротивляемость вирусу ВИЧ. Ранее китайский ученый Хэ Цзянькуй сообщил о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована с помощью мутации CCR5Δ32. По его словам, последняя позволит их организму противостоять заражению ВИЧ.

В марте этого года в Великобритании провели пересадку стволовых клеток мужчине, известному как "лондонский пациент" и зараженному ВИЧ, в результате чего больной избавился от диагноза.

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