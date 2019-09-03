Чтобы не сравнивать: Facebook может спрятать лайки под постами

Facebook может отказаться от счетчика лайков в одноименной социальной сети, так же, как компания уже сделала в Instagram.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Facebook заявил, что может отказаться от счетчика лайков в ленте новостей, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал TechCrunch.

"Идея состоит в том, чтобы не дать пользователям деструктивно сравнивать себя с другими и, возможно, чувствовать себя некомфортно, если их посты не получают так много лайков, как другие. Это также может остановить пользователей от удаления постов, которые, по их мнению, не получают достаточного количества лайков или репостов", - пишет портал.

Отмечается, что функцию уже начали тестировать в Instagram в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. Вместо общего числа лайков пользователям показывают только несколько имен взаимных друзей, которым понравился пост.

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