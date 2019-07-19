Снизить давление: Instagram спрятал лайки пользователей

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. В компании Instagram рассказали о начале международного тестирования новой особенности, которая скрывает количество лайков пользователей под постами для того, чтобы "снизить давление на пользователей", сообщает BBC.

В обновленной версии Instagram пользователи не увидят количество лайков под чужими постами, однако смогут просматривать количество лайков, которые получают их собственные публикации.

"Мы надеемся, что этот тест снимет давление с пользователей, (которое они испытывают из-за того, что беспокоятся), сколько лайков получит публикация, и вы можете сосредоточиться на том, чтобы просто делиться тем, что вам нравится", — сказано в заявлении Мии Гарлик, директора по политике Facebook в Австралии и Новой Зеландии.

Глава Instagram Адам Моссери отметил, что главная цель нововведения заключается в том, чтобы свести к минимуму стресс от борьбы за количество лайков между пользователями.

"Мы хотим, чтобы люди немного меньше беспокоились о том, сколько лайков они получают в Instagram, и тратили немного больше времени на общение с людьми, которые им небезразличны", — сказал Адам Моссери.

Кроме того, в компании подчеркнули, что новые особенности не окажут влияния на бизнес инструменты платформы. Пользователи, как и прежде, смогут видеть список людей, которым понравился контент других пользователей, просто кликнув на него.

Количество лайков, которое получает пост, является показателем успеха или популярности в Instagram. Исследования показывают, что такого рода оценка может повысить самооценку людей, получающих лайки, но снизить самооценку других пользователей, если они не получают столько же или больше лайков, чем конкурент.

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