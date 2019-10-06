Опасный элемент: специалисты посоветовали, как использовать пластик в быту

Пластик является одним из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой, его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки и рассказало, какие виды пластиковой продукции опасны для здоровья и экологии.

Виды пластика

Существует семь видов маркировки пластиковой продукции, в том числе различных видов упаковки. Каждая маркировка содержит буквенное обозначение и цифру.

Для напитков, растительного масла и других жидкостей, например, бытовой химии, используют PET(E) или ПЭТ, 1 (полиэтилентерефталат) и HDPE или ПНД, 2 (полиэтилен низкого давления или полиэтилен высокой плотности).

Упаковка из PVC или ПВХ, 3 (поливинилхлорид) может неблагоприятно воздействовать на пищевую продукцию. Ранее из этого вида пластика производили одноразовую посуду и стаканчики, лотки для мяса, но сейчас от такого применения постепенно отказываются.

Пакеты и пленки производят из LDPE или ПВД, 4 (полиэтилен высокого давления или полиэтилен низкой плотности).

Из PP или ПП, 5 (полипропилен) делают контейнеры для хранения продуктов (тару для квашеной капусты, баночки для сметаны и др.), флаконы для шампуней и пакеты для упаковки хлеба или круп (прозрачные и шуршащие, на вид не такие, как пакеты из ПВД).

Из ПС 6 производят некоторые виды одноразовой посуды. К примеру, ванночки с лапшой быстрого приготовления. И тут надо быть очень осторожными: при нагревании он начинает выделять токсины (тот же стирол) еще до того, как начнет плавиться, так что наливать кипяток в такие ванночки категорически запрещено.

Остальные полимеры маркируются цифрой 7 и обозначаются буквами OTHER и они практически не поддаются переработке.

Какой пластик вреден для здоровья

Специалисты советуют не покупать горячие напитки в стаканчиках со значком ПС 6, это также касается и горячих блюд в одноразовой посуде с маркировкой ПС 6.

Почти все виды пластика не предназначены для использования при температурах выше 80 градусов. Исключением являются полипропилен (ПП 5) и поликарбонат. При этом все равно надо помнить об обязательной маркировке в виде значка микроволновой печи, наличие этой маркировки означает, что в контейнере можно разогревать еду.

На изделии для пищевых продуктов тоже должна стоять соответствующая маркировка - узнаваемый символ "рюмка-вилка".

Отмечается, что для здоровья могут быть опасны изделия с содержанием бисфенола А. Результаты исследований показали, что бисфенол А может вызвать метаболические заболевания, рак простаты и молочной железы, ожирение, бесплодие и даже синдром дефицита внимания. Именно поэтому необходимо избегать продукции с надписью "ПВХ 3".

Эксперты настаивают на том, что одноразовую посуду нельзя использовать несколько раз, если на этикетке нет особых рекомендаций о многоразовом использовании. Кроме того, в микротрещинах и сложных изгибах этой тары могут скапливаться бактерии.

В бутылки из-под воды с маркировкой ПЭТ 1 не рекомендуется заливать напитки вторично. Такие бутылки используются один раз, после чего подлежат переработке.

Важно помнить, что пластиковые емкости для детского питания обязаны делать из материалов, устойчивых к высоким температурам.

Пластик и экология

Как подсчитали эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ежегодно в океан попадает более восьми миллионов тонн пластиковых отходов, а к 2050 году в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы. Обитатели морей, кстати, страдают от него больше всего: животные проглатывают пластик, который не могут переварить, и погибают.

Одно из шокирующих открытий последних лет в том, что в водоемах пластик распадается на мелкие кусочки, так называемый микропластик, и таким образом может попадать почву, питьевую воду, воздух и в конце концов в организм человека.

Крайне важно утилизировать пластик правильно, в специальные контейнеры. Как правило, на них написано, какой именно пластик туда нужно выбрасывать.

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