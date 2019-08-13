Как выбрать натуральную колбасу, рассказали в Роскачестве

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Как правильно выбрать качественную и натуральную колбасу, изготовленную по ГОСТу, и что означают добавки, начинающиеся с буквы "Е", рассказало Роскачество.

"При выборе и покупке вареной колбасы первым делом необходимо сверить реальные условия хранения с допустимыми. Температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов Цельсия включительно. Важно помнить, что продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности", - рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

В Роскачестве также отметили, что вареная колбаса должна быть упругой и без полостей, иметь цвет от розового до светло-розового и не должна содержать комочков и цветовых пятен. На этикетке обязательно должны быть указаны состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения, а также, в зависимости от условий упаковки, надписи "упаковано под вакуумом" или "упаковано в модифицированной атмосфере".

"Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)", - подчеркивается в сообщении ведомтсва.

Кроме того, в сообщении добавляется, что в варенной колбасе не должно быть мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала.

ГОСТ предусматривает использование ряда Е-добавок: разрешен фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислители Е300, например, чтобы избежать прогоркания - аскорбиновая кислота, Е301, Е304, Е306. Регуляторы кислотности, такие как Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326, Е330 помогают предотвращать развитие нежелательной микрофлоры в продукте. Также допускаются стабилизаторы и регуляторы кислотности Е339, Е451, Е450, Е452 - пищевые фосфаты, повышающие вязкость и плотность фарша, усилитель вкуса и аромата Е621.

К нежелательным добавкам специалисты Роскачества отнесли, например, Е120 и Е252, которые могут оказывать канцерогенный эффект. Стоит избегать и добавку Е536: она малотоксична, но производители, вырабатывающие колбасные изделия не по ГОСТу, могут использовать его в качестве эмульгатора, обращают внимание в Роскачестве.

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