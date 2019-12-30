Простые правила: как избежать похмелья и почему кавказцы могут выпить больше

Как пить так, чтобы на утро не было мучительно больно, и почему жители Кавказа могут позволить себе немного больше алкоголя, чем остальные.

Самый простой совет врачей, как избежать похмелья, - не пить совсем. Однако избежать употребления алкоголя в сам праздник и первые дни Нового года удастся далеко не всем. Как минимизировать вред для здоровья, чем лучше закусывать и кому можно выпить чуть-чуть больше, чем остальным?

Sputnik

Закусывайте, господа!

Во время праздничного застолья не стоит стесняться и ограничивать себя в закусках.

Если человек планирует выпивать, ему необходимо вводить в рацион продукты-антиоксиданты, рассказала Sputnik Абхазия врач-гастроэнтеролог Херсина Гулиа.

"Во время застолья нужно питаться малыми порциями, но часто. То есть закусывать", - советует Гулиа.

К выбору закусок и блюд необходимо подойти ответственно. Меню должно быть сбалансированным и содержать растительную клетчатку, белки и жиры.

"Растительная клетчатка позволяет не сразу всасываться, а замедлить процесс всасывания алкогольных калорий. Это могут быть овощи, зелень, зеленые салаты, с использованием которых стимулируется работа желудочно-кишечного тракта и выработка идет секретов, ферментов", - сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева.

Однако одной клетчатки недостаточно.

"Секреторная и ферментативная активность после клетчатки только повышается. Но если клетчатка будет смешана с источником белка, а также жиром в составе этих продуктов, то ситуация облегчается, потому что жировые и белковые компоненты надолго остаются в желудке, они обрабатываются в кислой среде, и процесс этот достаточно пролонгированный - от двух до четырех часов", - сказала эксперт.

Она отметила, что в качестве источников белка может быть жирное мясо, рыба и птица.

А вот соленья, которые часто служат закуской, по словам Королевой, никакого влияния на всасываемость алкоголя, не имеют.

Психиатр-нарколог Алексей Магалиф говорит, что выпивать на сытый желудок должно быть правилом номер один для тех, кто решил употребить алкоголь. Кроме того, по его словам, правильно совмещать еду и алкоголь с танцами.

"Обменные процессы идут лучше, когда человек находится в движении. В идеале - делать перерывы, не наедаться и сразу не набрасываться на алкоголь. Естественно, движение помогает лучше распределить не только алкоголь, но и калории, которые мы получаем во время еды. Так что, конечно, двигаться лучше", - сказал Магалиф.

Знайте свою меру

Врачи отмечают, что нет единой нормы алкоголя для всех, у каждого человека опьянение наступает индивидуально. По словам врача-терапевта Виктора Лишина, в организме каждого человека содержится фермент, отвечающий за то, сколько он может выпить.

"Есть такой фермент алкогольдегидрогеназа, он есть в организме каждого человека, и чем его больше, тем человек может выпить больше. Как правило, его больше у людей с юга, с Кавказа, потому что там люди любят пить вино, и вообще, там, где люди любят пить вино, там этот фермент вырабатывается, они могут выпить больше и при этом адекватно себя вести. А дальше все зависит от человека", - сказал Лишин.

Главный винодел компании "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба отметил, что на абхазском застолье принято употреблять немало алкоголя, однако, в случае с шампанским следует дозировать количество. Авидзба рекомендует не употреблять более трех бокалов игристого напитка, так как большое количество газов может быть вредным для организма.

"За абхазским столом поднимают немало стаканов вина, но шампанского пить следует не так много", - говорит он.

"Нормы" употребления спиртных напитков не существует, говорит Херсина Гулиа.

"Как известно, алкоголь - это яд, и, как правило, в праздничные дни у нас увеличиваются случаи алкогольного отравления", - говорит врач.

Она отметила, что в Абхазии очень распространены заболевания желудочно-кишечного тракта – язвенная болезнь, гастрит и панкреатит, и в праздники число обращений к врачам увеличивается.

"Это связано с нашим не совсем правильным питанием, потому что мы зачастую злоупотребляем острой едой, и в праздничные дни все это особенно обостряется. К нам поступают люди с обострениями хронического панкреатита, холецистита и язвенной болезни", - рассказала Гулиа.

Еще один совет специалистов - ни в коем случае не смешивать спиртные напитки между собой или с газировкой.

"Нужно помнить, что не бывает безопасного алкоголя, но если выбирать, то некрепкие напитки без искусственных добавок. Не смешивайте алкоголь с сильно газированными напитками. Уйдите от чрезмерного употребления, чем меньше вы выпили, тем проще будет", - говорит доктор психологических наук, эксперт по реабилитации наркозависимых Наталья Зенцова.

Кандидат медицинских наук, главврач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина тоже советует избегать газированных "коктейлей", а также добавлять в напитки лед.

Лед в напитки стоит добавить, чтобы выпить больше воды и меньше алкоголя. Сухие вина можно разбавить водой, а вот крепкие напитки не стоит разбавлять газировкой, потому что такой коктейль вызывают быстрое и сильное опьянение, отметила кандидат наук.

"Смешение алкогольных напитков вызывает самое сильное опьянение. После первого бокала шампанского, выберите себе напиток вечера. Но и здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты - водка, виски, джин, виноградные - вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные", - говорит Шастина.

По мнению психиатра-нарколога Александра Ковтуна, каждый должен рассчитывать умеренную дозу лично для себя. Также есть примерный показатель того, за какое количество времени организм человека способен переработать алкоголь.

"Если человек все-таки хочет изменить свое психическое и физическое сознание, то умеренность здесь - главный принцип безопасности и благополучного исхода. Есть, конечно, количество выведения алкоголя, например, 50 миллилитров водки выводится в течение часа, то есть элиминируется печенью, перерабатывается таким образом, что алкогольное опьянение клинически незаметно. Только можно по запаху определить или по замерам алкометром. Опять же речь идет о среднем человеке весом около 70 килограммов", - говорит он.

Если похмелье все-таки наступило

В случае, если вы все-таки выпили слишком много, и на утро чувствуется похмелье, специалисты рекомендуют не похмеляться, а найти другой способ поправить свое состояние.

"Есть убеждение, что если перебрать с алкоголем, на следующий день нужно встать и еще выпить, опохмелиться. Специалисты советуют ни в коем случае этого не делать, как бы душа ни требовала продолжения банкета, нужно переждать эти неудобные моменты. Лучший способ выйти – клюквенный морс с лимонным соком либо настоящий бульон", - считает эксперт по реабилитации наркозависимых Наталья Зенцова.

Рецепт от похмелья у каждого индивидуален, кому-то помогает аспирин и много воды, а кому-то кефир.

Алкоголь сильно обезвоживает организм, поэтому на следующее утро недостаток жидкости нужно будет восполнить, говорит врач-терапевт Виктор Лишин.

"Побольше жидкости, так как алкоголь выводит воду из организма. Вода с лимоном жидкость восполняет, также витамин С. Кровь густеет, потому что ее меньше становится, поэтому ее надо разжижить", - советует Лишин.

Самыми эффективными способами прийти в себя после чрезмерного употребления алкоголя главный врач Республиканского наркодиспансера Ирма Ануа назвала контрастный душ, чай или кофе с лимоном, массаж лица, свежий воздух. Она также отметила, что курить в таком состоянии противопоказано.

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