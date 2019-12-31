Без абыста на ночь: как без последствий пережить Новый год

Новогодний стол ломится от обилия разной пищи. Абхазские домохозяйки готовят не только острые национальные блюда, но и тяжелые, обильно заправленные майонезом, европейские. Все это может серьезно сказаться на здоровье человека.

Sputnik собрал советы диетолога, которые помогут не переесть в новогоднюю ночь и чувствовать себя прекрасно.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Без голодовки

Новый год не повод для того, чтобы изменить обычный режим питания лишь только из расчета хорошо покушать ночью. Чтобы пережить праздничные дни без вреда для здоровья, 31 декабря необходимо позавтракать, пообедать и поужинать, как обычно.

"Первое, что не нужно делать – голодать весь день. Надо утром встать позавтракать, потом пообедать, а вечером – поужинать. К ночи организм уже возьмет максимум, что ему нужно. И тогда в 11-12 ночи человек не будет кидаться на все, что лежит на столе", – сказала диетолог Аэлита Шакая.

CC0 Завтрак

Вместо полдника можно использовать овощи, фрукты и кисломолочные продукты. Самое главное – размеренное питание в течение всего дня. Это поможет снять чрезмерную нагрузку на желудок, кишечник и печень.

По словам диетолога, дневная голодовка никак не является залогом того, что за праздничным столом можно себе ни в чем не отказывать. Пища в среднем переваривается за два часа. Поэтому к восьми часам можно смело поужинать, а к полуночи вы уже успеете проголодаться.

Легкие блюда вместо жирных

В Новый год традиционно готовят много тяжелых и жирных блюда. Меню абхазских домохозяек состоит из острых национальных блюд, салатов с майонезной заправкой, копченостей, зажаренного или вареного мяса и десертов. При таком меню переедание практически неизбежно. Чтобы предотвратить тяжесть в желудке, уже на этапе готовки стоит выбирать легкие блюда. Майонез лучше заменить сметаной или оливковым маслом.

"За любым столом всегда можно выбрать то, что принесет меньше вреда. Если человек здоров, то в целом наша абхазская кухня не вредна. В принципе допускаются какие-то блюда с орехом, мясо, курица, овощи, сыр. Специи, аджика – не так страшно. А так в новогоднюю ночь я рекомендовала бы избежать абысты и всего мучного в новогоднюю ночь, в такое позднее время", – отметила Шакая.

Диетолог также не рекомендует есть много разных и несочетаемых блюд.

Не злоупотреблять спиртным

Ни один Новый год не мыслим без шампанского, который выпивается под бой курантов. Но после шампанского диетолог советует отказаться от большого количества газированных напитков. Углекислый газ, содержащийся в газировке, распирает желудок.

"Я думаю, что ничего катастрофического нет, если выпить один-два бокала шампанского. Шампанское – не лучший алкогольный напиток, но в Новый год – это традиция", – сказала Шакая.

Злоупотреблять спиртным в Новогоднюю ночь не рекомендуется. Алкоголь возбуждает аппетит, а это приводит к перееданию.

Не сидите на месте

Для того, чтобы не переесть за праздничным столом, диетолог советует не сидеть на месте – больше двигаться и танцевать. Движения позволяют ускорить пищеварение, потратить лишние калории и нагулять аппетит до следующего подхода к столу.

Также можно не концентрироваться на еде и больше проводить время за разговорами с близкими людьми.

"Новый год все-таки бывает раз в году. Лучше больше времени уделить на общение с родными. Это время, когда мы можем оценить, подвести итоги уходящего года, составить планы на новый год. И меньше сделать акцент на застолье", – посоветовала диетолог.

И, конечно, не нужно забывать о завтрашнем дне и оставить хоть что-нибудь, чтобы утром 1 января на завтрак обязательно были оливье и подогретый на сковороде ачашв.

© Sputnik / Илона Хварцкия Ачашв

На второй день после праздника диетолог Аэлита Шакая также не рекомендует много есть.

"Лучше есть какие-то легкие салатики, пить побольше жидкости и принять какие-то ферменты, чтобы какая-то нагрузка на организм ушла. Главное – не делать так, чтобы празднование Нового года не затянулось до Старого Нового года", – добавила Шакая.

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