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Матч сборной Абхазии против корейцев Японии

Сборная Абхазии обыграла Корейцев Японии на ЧМ ConIFA-2018 в Лондоне

© Фото : Дмитрий Пагава
Спорт
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Темы:
ConIFA 2018 (27)
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Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу обыграла команду Корейцев Японии на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA в матче за 9-12 место на турнире.

Абхазские футболисты отправились на мировое первенство в качестве действующих чемпионов мира. Проведя три матча в группе В, одержав одну победу, один раз уступив и еще один матч сведя к ничьей, сборная Абхазии не смогла выйти из группы. 

В матче за 9-16 место на турнире сборная Абхазии по футболу разгромила команду Тамил-Илама со счетом 6:0. В этом матче нападающие Руслан Шония и Руслан Ахвледиани забили по два мяча, Шабат Логуа и Астамыр Тарба забили по одному голу.

Болельщики
© Фото : Дмитрий Пагава
Болельщики

На матч с Корейцами Японии абхазские футболисты вышли полными решимости обыграть соперников. С первых минут игры сборная Абхазии контролировала ситуацию на поле, не давая соперникам проводить атаки на свои ворота. Еще в первой половине игры после серии передач красивым ударом нападающий Руслан Ахвледиани открыл счет – 1:0.

Во втором тайме, как и в первом, футболисты сборной Абхазии владели инициативой на поле, сборная Корейцев Японии отвечала редкими и не столь опасными выпадами на ворота соперников. 

За несколько минут до конца матча полузащитник абхазской команды Лаша Когония забил еще один гол – 2:0.

Матч сборной Абхазии против корейцев Японии
© Фото : Дмитрий Пагава
Матч сборной Абхазии против корейцев Японии

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

Темы:
ConIFA 2018 (27)



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