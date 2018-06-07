Сборная Абхазии обыграла Корейцев Японии на ЧМ ConIFA-2018 в Лондоне

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу обыграла команду Корейцев Японии на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA в матче за 9-12 место на турнире.

Абхазские футболисты отправились на мировое первенство в качестве действующих чемпионов мира. Проведя три матча в группе В, одержав одну победу, один раз уступив и еще один матч сведя к ничьей, сборная Абхазии не смогла выйти из группы.

В матче за 9-16 место на турнире сборная Абхазии по футболу разгромила команду Тамил-Илама со счетом 6:0. В этом матче нападающие Руслан Шония и Руслан Ахвледиани забили по два мяча, Шабат Логуа и Астамыр Тарба забили по одному голу.

© Фото : Дмитрий Пагава Болельщики

На матч с Корейцами Японии абхазские футболисты вышли полными решимости обыграть соперников. С первых минут игры сборная Абхазии контролировала ситуацию на поле, не давая соперникам проводить атаки на свои ворота. Еще в первой половине игры после серии передач красивым ударом нападающий Руслан Ахвледиани открыл счет – 1:0.

Во втором тайме, как и в первом, футболисты сборной Абхазии владели инициативой на поле, сборная Корейцев Японии отвечала редкими и не столь опасными выпадами на ворота соперников.

За несколько минут до конца матча полузащитник абхазской команды Лаша Когония забил еще один гол – 2:0.

© Фото : Дмитрий Пагава Матч сборной Абхазии против корейцев Японии

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.