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Футбол. Тренировка ФК Реал

"Ювентус" предложил Роналду 30 миллионов евро в год

© Sputnik . Антон Денисов
Спорт
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2010

Действующее соглашение португальца с "галактикос" рассчитано до лета 2021 года.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Португальский нападающий Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в итальянской серии А, сообщает Р-Спорт.

Туринский "Ювентус" готов предложить футболисту сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду контракт до 2022 года с зарплатой в размере 30 миллионов евро в год.

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При этом Роналду должен стать прямой заменой форварду Гонсало Игуаину. Руководство туринского клуба считает, что время аргентинца в стане "старой синьоры" подошло к концу. При этом в "Ювентусе" уверены, что опыт Роналду поможет команде достичь главной цели – победы в Лиге чемпионов. 

Ранее сообщалось, что "Реал" снизил сумму отступных за Роналду с 1 миллиарда  до 120 миллионов евро, а сам форвард принял окончательное решение покинуть клуб.

Криштиану Роналду в минувшем сезоне провел в составе "Реала" 44 матча в различных турнирах, забив 44 мяча, и стал победителем лиги чемпионов. На чемпионате мира сборная Португалии дошла до 1/8 финала, уступив команде Уругвая. Роналду записал на свой счет четыре мяча.

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Теги:
футбол, команды, футбольные клубы, спорт



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