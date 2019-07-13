Игорь Адлейба победил боксера из Камеруна в рейтинговом бою в Екатеринбурге

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Игорь Адлейба победил боксера из Камеруна Герина Сох Фонку в рейтинговом бою в Екатеринбурге, сообщает Госкомитет Абхазии по молодежной политике и спорту.

"Единогласным решением судей одержал победу над Герином Сох Фонку на тридцатом юбилейном турнире по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions", – сказано в сообщении комитета.

Сам спортсмен в комментарии RCC Boxing – промоутерской компании, которая организовала вечер профессионального бокса, сказал, что победить камерунца ему было непросто.

"Я понимал, что будет тяжело выиграть, но все сложилось хорошо. Конечно, не на пять с плюсом, но твердую четверку можно поставить. После боя, разумеется, будет работа над ошибками, ведь мне есть куда расти. Подготовка проходила здесь, в Екатеринбурге. У нас с тренером была задача перейти на более ударный стиль, и все получилось. Слава Богу, все прошло без травм, сейчас недельки две отдохну и начну снова тренироваться, готовиться к следующему бою. В сентябре в десятых числах будет еще один бой, пока это все, что я могу сказать. Президент нашей страны подарил мне машину, за что я очень благодарен, и хочу сказать, что это является для меня дополнительной мотивацией на пути к новым победам", – сказал Игорь Адлейба.

Рейтинговый бой абхазского боксера Игоря Адлейба с камерунцем Герин Сох Фонку прошел в Екатеринбурге в субботу 13 июля.

Игорь Адлейба планировал выступить 13 июля на "Кубке государства Абхазия". Но из-за того, что ему в Абхазии не успели подобрать соперника вовремя, планы были скорректированы.

Как ранее сообщил Sputnik менеджер Игоря Артур Адлейба, спортсмен переживал, что не смог выступить у себя на родине, за что он принес свои извинения перед фанатами.

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Игорь Адлейба многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.