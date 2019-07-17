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Турнир по футболу памяти Гиви Смыр в Афоне

Международный турнир по футболу памяти Гиви Смыр пройдет в Новом Афоне

© Фото : ФФА
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (341)
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В Международном турнире по футболу памяти Гиви Смыр участвуют 16 команд из Абхазии, России, ДНР и ЛНР.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Международный турнир по футболу памяти Гиви Смыр стартует в Новом Афоне 28 июля, сообщил корреспонденту Sputnik главный тренер футбольной команды Новый Афон Армен Капикян.

В турнире участвуют 16 команд из Абхазии, России, ДНР и ЛНР. Организаторы турнира уже распредели команды по группам. Спортсмены 2008-2009 года рождения.

"Всего будет четыре группы. Мы будем проводить два финала: золотой и серебряный. Четыре команды, которые выйдут в полуфинал, будут бороться за золотой финал. А остальные четыре, которые выйдут из группы, но не дойдут до полуфинала – за серебряный. Это сделано для того, чтобы детям было интереснее, чтобы турнир носил соревновательный характер", – рассказал Капикян. 

III Международный турнир памяти Гиви Смыр будет проходить с 28 июля по 1 августа.

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Темы:
Спортивная Абхазия (341)
Теги:
Новый Афон, Абхазия, футбол


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