Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" открылся в Гудауте

XVI Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" пройдет в Абхазии с 22 июля по 20 августа

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Для участия в XVI Международном шахматном фестивале" Abkhazia Open-2019" зарегистрировалось более 100 участников, рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Официальное открытие фестиваля прошло 23 июля в Гудауте. По словам Тужба, в этом году на соревнования в Абхазию приехали шахматисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Красноярска.

"Атмосфера царит спортивная и дружеская. На открытии мы поздравили всех участников с Днем флага, а судья объявил о начале соревнований. В первый же день игры пройдут в группе С – до восьми лет , группе B до 11 лет и в основной группе. Среди участников есть и мастера, среди детей есть сильные игроки, борьба будет острая", - рассказал Тужба.

Президент Федерации отметил, что согласно положению фестиваля, участники сами бронируют место проживания на весь период.

"Организаторы же должны представить игровой зал, соответствующий нормам, и инвентарь, что мы и сделали. Сейчас мы проводим соревнования в новом спортивном зале в Гудауте", – объяснил он.

XVI Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" пройдет с 22 июля по 20 августа в трех городах Абхазии: Гагре, Гудауте и Сухуме. В каждом городе соревнования будут проходить в течение десяти дней. В рамках фестиваля состоится благотворительная цветочная выставка в поддержку подопечных фонда "Киараз".

Читайте также: