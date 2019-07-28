В Международном турнире по футболу памяти Гиви Смыр участвуют 16 команд из Абхазии, России, ДНР и ЛНР.

СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный турнир по футболу памяти Гиви Смыр открылся в Новом Афоне, рассказал в интервью Sputnik главный тренер футбольной команды "Афон" Армен Капикян.

"Команды приехали в Абхазию за несколько дней до начала соревнований. Они уже провели тренировки, им все нравится, довольны полем на котором будут проходить матчи", - отметил Капикян.

Помимо турнирных матчей, организаторы предусмотрели и экскурсионную программу для участников спортивного события.

"Естественно мы проводим экскурсии для команд бесплатно, некоторые уже сходили в пещеру, кто-то в монастырь. Атмосфера очень веселая и праздничная", - рассказал главный тренер футбольной команды "Афон".

В турнире участвуют спортсмены 2008-2009 года рождения, всего заявлено 16 команд из Абхазии, России, ДНР и ЛНР. Перед открытием турнира, участники возложили цветы на могиле Гиви Смыр.

© Foto / предоставлено Арменом Капикян Участники соревнований на могиле Гиви Смыр

"Всего будет четыре группы. Мы будем проводить два финала: золотой и серебряный. Четыре команды, которые выйдут в полуфинал в группе, будут бороться за золотой финал. Еще четыре, которые выйдут из группы, но не дойдут до полуфинала – за серебряный. Это сделано для того, чтобы детям было интереснее, чтобы турнир носил соревновательный характер", – рассказал ранее Капикян.

Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в Новом Афоне. Он был художником и скульптором. В 1961 году Гиви Смыр первым открыл Новоафонскую пещеру. Впоследствии пещера стала одним из самых посещаемых туристических объектов Абхазии.

С 2001 года и до конца жизни в 2016 году Гиви Смыр работал директором администрации комплекса "Новоафонская пещера".

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