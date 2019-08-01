В III Международном турнире по футболу памяти кавалера ордена "Леона" Гиви Смыр участвовали 16 команд из Абхазии, России, ДНР и ЛНР.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Международный турнир памяти Гиви Смыр завершился в Новом Афоне.

Победителем турнира стала футбольная команда "Динамо" Сухум, обыгравшая в финале команду из Москвы "Девятка" со счетом 1:0. Всего в соревнованиях приняли участие шестнадцать команд из Абхазии, России, Донецкой и Луганской народных республик.

Организаторы турнира никого без внимания не оставили. Они разделили призы на две группы – серебряные и золотые кубки.

В "серебряной" группе финалистов первое место занял футбольный клуб "Победа" из Донецка, второе – игроки футбольной школы "Нальчик" и третье – ЮСША "Луганск". "Золото" за первое место вручили клубу "Динамо" Сухум, за второе место – ДФК "Очамчыра", а на третьем месте оказалась команда из Москвы "Девятка". Всем остальным игрокам команд участниц вручили памятные медали.

© Sputnik / Томас Тхайцук Международный турнир по футболу памяти кавалера ордена "Леона" Гиви Смыр

Лучшим игроком турнира признан Михаил Чеботарев, лучшим бомбардиром стал Батал Папба, лучший нападающий – Джамал Губаз, а звание лучшего вратаря соревнований организаторы получил Владислав Барганджия. Приз зрительских симпатий достался Даниэлю Капикян.

Без внимания не остались и сами зрители, двое из которых получили небольшие кубки и грамоты в номинации "лучшие болельщики" - Рауф Гунба и Гретта Дочиа.

"Честно говоря, я не знаю, почему именно меня выбрали", - скромно отреагировала на приз Дочиа, но ее подруга отметила, что Гретта изо всех сил поддерживала команду "Динамо" Сухум, в которой играет ее сын Тигран Манукян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Международный турнир по футболу памяти кавалера ордена "Леона" Гиви Смыр

После завершения церемонии награждения игроки и их тренеры еще долго не расходились. Команда из Нальчика впервые участвовала в этом турнире и, по словам главного тренера Аскера Ушхова, осталась под большим впечатлением.

"Все идеально и красиво. За организацию турнира я бы поставил пять баллов из пяти", - поделился он.

Игрок "Нальчика" Марат Саракаев рассказал, что за те дни, которые они провели в Абхазии, он с друзьями посетил Новоафонскую пещеру и монастырь. В пещере он побывал впервые, и эта экскурсия ему понравилась больше всего.

Футбольный клуб со звучным названием "Победа" приехал в Абхазию из Донецка, чьи игроки и тренеры остались довольны не только тем, как прошел турнир, но и отдыхом. Главный тренер команды Валерий Лебедь с сожалением отметил, что у них на родине не так все мирно, как в Абхазии. Там по-прежнему не утихают боевые действия.

"У нас не спокойно. Окраины все равно обстреливают. Смена власти на Украине ничего не изменила", - поделился Лебедь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Международный турнир по футболу памяти кавалера ордена "Леона" Гиви Смыр

Председатель отдела молодежи и спорта при администрации Нового Афона Михаил Цкуа поблагодарил всех участников турнира и пригласил их на соревнования в следующем году.

"Впереди будет еще лучше. Надеюсь, что мы будем набирать обороты и увеличивать количество участников", - сказал Цкуа.

Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в Новом Афоне. Он был художником и скульптором. В 1961 году Гиви Смыр первым открыл Новоафонскую пещеру. Впоследствии пещера стала одним из самых посещаемых туристических объектов Абхазии.

С 2001 года и до конца жизни в 2016 году Гиви Смыр работал директором администрации комплекса "Новоафонская пещера".

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