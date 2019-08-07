Перейти в профессионалы: боксер из Абхазии проходит просмотр в Москве

СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Воспитанника школы бокса города Сухум 17-летнего Лашу Акаба пригласили на просмотр в московский клуб "Bupas Gym", рассказал в интервью Sputnik боксер Батал Чежия.

Акаба находится в Москве и в настоящее время под руководством московских тренеров готовится к Международному турниру памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб, который будет проходить в Абхазии с 26 сентября по 2 октября.

"Во время подготовки к турниру, московские тренеры рассмотрят спортсмена для перехода в профессиональный бокс", - рассказал Батал Чежия, который также тренируется в боксерском клубе "Bupas Gym".

Акаба занимается любительским боксом на протяжении восьми лет. За это время неоднократно становился победителем международных боксерских турниров.

"Лаша кандидат в мастера спорта России, мастер спорта Абхазии. Ему выпал шанс перейти в профессиональный бокс. К сожалению, таких возможностей, которые есть в Москве в Абхазии нет, поэтому решили, что ему будет лучше тренироваться в Москве", - отметил Чежия.

Лаша Акаба также будет проходить учебно-тренировочный сбор в Москве с 5 августа по 25 сентября. Боксер из Абхазии несколько дней проводит тренировки под руководством московских специалистов. По словам Батала Чежия наставники довольны тем, что показывает Акаба на боксерском ринге.

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