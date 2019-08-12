Битва чемпионов: абхазские каратисты победили в Кубке и Первенстве Европы в Сухуме

В XXI Кубке и Первенстве Европы по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха, который прошел в Сухуме с 9 по 11 августа, участвовало более ста спортсменов.

СУХУМ, 12 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Команда каратистов из Абхазии победила в международном соревновании по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха, сказал корреспонденту Sputnik вице-президент Международной Федерации каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха Ахра Абухба.

"От Абхазии в турнире участвовало 54 спортсмена, из них восемь девочек в разных возрастных категориях. В итоге, первое место заняла наша команда, второе – Таджикистан, третье - Россия", - рассказал Абухба.

Абухба отметил, что турнир проходил по нескольким видам программ – формальные комплексы, поединки, двоеборье, командные встречи. Подготовка спортсменов соответствовала международному уровню турнира, подчеркнул он.

© Sputnik / Константин Грецов XXI Кубок по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха

"Приятно удивили команды из Таджикистана, Казахстана и Армении. Это те федерации, которые только начинают вливаться в нашу семью. Они к нам присматривались, мы к ним и, скажу так, уровень этих команд высокий", - сказал Абухба.

Кубок и Первенство Европы по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха – это подготовительный этап к Чемпионату мира. Все участники турнира, состоявшегося в августе 2019 года в Сухуме - это спортсмены, занявшие призовые места на соревнованиях в своих странах, то есть чемпионы. Эти спортсмены будут формировать национальные сборные для дальнейшего участия в Чемпионате мира по каратэ.

© Sputnik / Константин Грецов XXI Кубок по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха

Чемпионат мира по этому виду спорту так же пройдет в Абхазии в 2021 году. Такое решение принял президиум Международной федерации каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха в Мексике. Инициатором этого выступила российская Федерация каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха.

"К нам приезжала комиссия из Мексики, которая совместно с россиянами проверили наши спортивные объекты. Остановились на нашем сухумском стадионе "Динамо", где и пройдет Чемпионат мира. Скорее всего осенью 2021 года", - уточнил Абухба.

Абхазия приняла команды из России, Армении, Таджикистана и Казахстана. Спортсмены из Туркмении тоже должны были приехать, но не успели оформить у себя необходимые для выезда документы, сказал он и добавил, что также налаживается контакт с Федерацией по каратэ-до Шотокан–Рю Казэ Ха Белоруссии.

© Foto / Эльза Чанба Команда каратистов из Абхазии

За несколько дней до начала турнира на международных семинарах и сборах, которые прошли в Сухуме, троим абхазским каратистам международная комиссия присвоила черные пояса, и один спортсмен сдал экзамен на второй дан по каратэ, резюмировал Абухба.

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