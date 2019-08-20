Молодые боксеры из Гагры выиграли турнир в Нагорном Карабахе

Турнир, посвященный памяти мецената Левона Айрепетяна, прошел в Республике Нагорный Карабах с 15 по 20 августа.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Герман Арджения и Ринат Бения, представлявшие Абхазию на турнире по боксу в Нагорном Карабахе, заняли первое и второе места, рассказал тренер боксеров Элизбар Джологуа.

"Наши спортсмены из Гагры - Герман Арджения и Ринат Бения - выступили в младшей и старшей возрастной категории этого турнира. Между Абхазией и Нагорным Карабахом много общего. Нас очень тепло приняли и, как принято на Кавказе, вкусно кормили и поили", - поделился Джологуа.

© Foto / Элизбар Джологуа Турнир по боксу, посвященный памяти мецената Левона Айрепетяна, в Республике Нагорный Карабах

Тренер добавил, что на финальных боях соревнований присутствовал президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, члены правительства, руководство столицы республики – Степанакерта.

Семнадцатилетний Герман Арджения провел три боя и победил во всех, двенадцатилетний Ринат Бения провел два боя, но в финальной встрече уступил боксеру из Нагорного Карабаха.

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В турнире памяти мецената Левона Айрепетяна приняли участие более ста спортсменов из Нагорного Карабаха, Абхазии, России, Армении, Южной Осетии, Донецкой и Луганской Республик.

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