Юный шахматист из Абхазии занял третье место на турнире в Петербурге

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Юный шахматист из Абхазии Тристан Кварацхелия занял третье место на турнире "Петербургское лето", рассказал корреспонденту Sputnik тренер спортсмена, инструктор FIDE (Международная шахматная федерация – прим.) Отар Хурхумал.

"Это был один из этапов детского Кубка России. Всего он сыграл девять партии, в которых одержал пять побед, три партии он сыграл в ничью, и одну партию уступил сопернику. Каждая партия длилась как минимум три часа. Была серьезная борьба, соперники были сильные. Набрал шесть с половиной очков из девяти возможных. По общему результату Тристан занял третье место на турнире", – рассказал Хурхумал.

По словам тренера, Тристан доволен своим результатом. Впереди планируются турниры в Анапе и в Ялте.

"Но все зависит от финансов. Если будет финансирование, то в начале сентября мы планируем выступить в Анапе, а в конце сентября – в Ялте. Это тоже этапы Кубка России. По итогам этих этапов 10 человек попадают в финал Кубка России, который состоится в январе 2019 года в Подмосквье. Тристан уже сделал хорошую заявку", – добавил тренер юного спортсмена.

В шахматном турнире "Петербургское лето" участвовали спортсмены из Абхазии, Псковской области, Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Архангельской области, Москвы и Краснодарского края.

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