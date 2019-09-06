Бегом в гору: соревнования по трейлранингу впервые пройдут в Абхазии

СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Для участия в соревнованиях по трейлранингу Abkhazia Wild Mountain Race в Абхазии уже зарегистрировалось более 200 человек, рассказал Sputnik глава Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

Соревнования по трейлранингу проходят в Абхазии впервые.

"Это очень популярная современная спортивная дисциплина, в которой подготовленные участники бегают по горным тропам, неподготовленным поверхностям. Это очень сложные дистанции, с большим набором высоты, в которых может принять участие не каждый желающий", - сказал Барциц.

Организаторы из России - Wild Mountain Race - подготовили для участников в Абхазии две дистанции на 30 и 65 километров.

Наиболее сложная дистанция - 65 километров. Организаторы дали ей название "Где-то там бродит пума". Дистанция предполагает набор высоты в 5000 метров. Старт начнется в ночь на 8 сентября напротив железно-дорожного вокзала Гагры. В дистанции примут участие около 70 участников, среди которых и спортсмен из Абхазии Денис Саманба. Для участия в этой гонке у участников должен быть разряд по альпинизму.

"Участники будут бежать по горной тропе прямо на гору Мамзыщха. После этого пересекут плато Арабика, спустятся к реке Гега, наберут высоту на гору Пшегишха, после на озеро Малая Рица и финишируют уже на самой Рице. Это очень сложный маршрут для подготовленных людей", - объяснил Барциц.

На дистанцию в 30 километров под названием "Домашнее вино" зарегистрировалось около 160 человек, из них 17 - абхазские спортсмены. Маршрут начнется с поворота на Гегский водопад, участники пересекут реку Гега, поднимутся в гору Пшегишха и финишируют на озере Рица.

Старт участников в шесть утра 8 сентября, на дистанцию выделено 16 часов. Для участия в дистанции необходимо иметь при себе справку о состоянии здоровья.

Барциц отметил, что организаторы приложили много сил для подготовки мероприятия по всем необходимым стандартам.

"Нужно 65 километров горных троп подготовить к соревнованиям – прорубить просеки, убрать лишние предметы, покосить, почистить. Также каждые 100 метров буду установлены указатели – это около пяти тонн инвентаря, который команда из 35 волонтеров подготавливает к старту", - объяснил он.

На дистанциях будут подготовлены пункты выдачи воды, пункты питания и оказания первой помощи. Кроме того, организаторы будут следить за экологическим состоянием трассы после проведения мероприятия.

"Одна из главных задач – сделать так, чтобы после соревнований на маршруте не осталось ни одного фантика, пластиковых стаканчиков и бутылок. Для этого мы каждому участнику будем выдавать многоразовую пластиковую тару, откуда они будут пить на протяжении всего пути", - добавил он.

По словам Барциц, обслуживать участников будут также силы МЧС Абхазии и кареты скорой помощи.

Более подробную информацию об условиях трейлранинга в Абхазии можно узнать на сайте организатора https://wildtrail.ru/awmr/.

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